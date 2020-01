Op 4Chan is een foto geplaatst die de vermoedelijke gebruikersinterface van de PlayStation 5 laat zien. Als we de foto checken komt het geheel behoorlijk geloofwaardig over en zien we een PS4-menu, die simpelweg wat meer gepolijst is en op sommige vlakken wat strakker oogt. We weten toevallig hoe het menu van de PS4 development kit eruitziet na vele studio bezoeken en kunnen met zekerheid zeggen dat dit er anders uitziet dan het bovenstaande.

Opvallend is verder de beschikbare harde schijf ruimte, die staat op slechts 1 terabyte, wat niet heel veel is. Of de PS5-gebruikersinterface op die van de development kit zal lijken is lastig te zeggen, mogelijk is deze zo ingericht dat het functioneel is voor ontwikkelaars, maar dat de uiteindelijke versie totaal anders zal zijn. Toch is het leuk om te zien waar Sony zoal mee bezig is en mochten ze wel het PS4-design vasthouden met een paar verbeteringen, dan zouden we dat helemaal niet erg vinden.