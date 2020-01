Vorige week kon je op PSX-Sense al lezen dat er een gesloten en open beta van Disintegration aan zit te komen. V1 Interactive heeft nu een trailer vrijgegeven om deze aankomende evenementen te vieren en die kan je onder dit bericht checken.

Disintegration is een sciencefiction first-person shooter en als we van de nieuwe video uit mogen gaan, dan mag je veel actie verwachten. De gesloten beta staat gepland voor 28 en 29 januari van 17:00 tot 08:59 uur. Wil je hieraan meedoen dan dien je je hier in te schrijven. De open beta gaat op 31 januari van start en zal duren tot 1 februari.