Sinds kort is Ni no Kuni, de anime-film van Studio Ghibli, te zien op Netflix. Ben je liefhebber van deze studio, dan hebben we goed nieuws. Er komen namelijk nog meer films van dit bedrijf naar de streaming service en wel binnenkort.

Alle titels van de hand van Studio Ghibli zullen in chronologische volgorde worden aangeboden. Op 1 februari zal begonnen worden met Castle in the Sky tezamen met zes andere films. Op 1 maart zal de volgende lading beschikbaar worden gesteld en de laatste titels worden op 1 april toegevoegd.

De volledige planning is als volgt: