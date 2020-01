Eind vorig jaar werd tijdens The Game Awards de eerste officiële PlayStation 5-titel onthuld: Godfall. Het is nog niet bekend wanneer de game zal verschijnen, maar er zijn nu wel al wat gameplaybeelden uitgelekt.

Een Reddit-gebruiker is in het bezit gekomen van een trailer en daarvan lekt hij 6 seconden gameplay. Dat is natuurlijk niet veel, maar het laat wel zien dat de actie erg vloeiend is. De beelden kan je hieronder bekijken of je kan hier klikken om de video in een iets betere kwaliteit te checken.