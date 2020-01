Dying Light 2 zou deze lente verschijnen, maar ook die game zal zijn beoogde releasewindow niet gaan halen. Techland heeft vandaag aangekondigd dat ze meer tijd nodig hebben en dat ze daarom de game vooruit schuiven.

Helaas gaf de ontwikkelaar geen nieuwe releasewindow/datum vrij, dus het is nog maar de vraag of de game überhaupt in 2020 verschijnt. Hieronder de officiële verklaring van de ontwikkelaar.