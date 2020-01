Bethesda Game Studios houdt zich sinds de release van Fallout 4 behoorlijk stil. Op een aantal heruitgaves en Fallout 76 na, heeft de Amerikaanse studio geen volwaardige game meer uitgebracht in de Fallout of Elder Scrolls-reeksen. We weten dat ze al geruime tijd bezig zijn met de ontwikkeling van Starfield, maar ze hebben nog bijna niks aan de buitenwereld laten zien.

Nu is het mogelijk dat Starfield dichterbij is dan we denken, met dank aan een aantal vacatures die geplaatst zijn op de website van ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda. De vacatures vragen bijvoorbeeld om programmeurs die vaardig zijn in het ontwikkelen van cutting-edge RPG’s, maar ook wordt er naar ervaren en creatieve video bewerkers gevraagd.

Dit zou natuurlijk goed kunnen betekenen dat Bethesda hard op weg is om de ontwikkeling van Starfield af te ronden en over te stappen op de post-productie, dus het maken van trailers en dergelijk promotiemateriaal. Door de vraag naar programmeurs die verstand hebben van RPG’s kunnen we speculeren dat men de ontwikkeling van The Elder Scrolls VI op gaat schroeven.

Het blijven geruchten en speculatie dus we zullen moeten afwachten tot Bethesda Game Studios met een aankondiging komt, misschien dat de E3 van dit jaar meer voor ons in petto heeft.