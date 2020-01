Afgelopen weekend maakten we al melding van de best verkopende games in de Verenigde Staten van het afgelopen decennium en nu kunnen we daar de consoles aan toevoegen. De NPD Group heeft een rapport vrijgegeven en daarin staat te lezen dat de PlayStation 4 de meest succesvolle console is gebleken.

In de afgelopen 10 jaar verkocht de console van Sony het meest in de Verenigde Staten en laat daarmee de Xbox One en Nintendo Switch achter zich. Wel is de nuance natuurlijk dat die laatste console pas later uitkwam en daarnaast is de PlayStation 4 pas sinds eind 2013 in het land verkrijgbaar.

De jaren daarvoor verkocht Sony natuurlijk de PlayStation 3, maar dat is ruimschoots overtroffen door zijn opvolger. Sterker nog, als we wereldwijd kijken staat de PlayStation 4 op 106 miljoen verkochte units en dat is meer dan de PlayStation 3 en Nintendo Wii wisten te bereiken.

Dit jaar komt de PlayStation 5 uit en als de cyclus wederom ongeveer 7 jaar is, dan mogen we eind 2027 de PlayStation 6 verwachten. Die heeft dan iets meer dan twee jaar de tijd om veel te verkopen, dus daarmee zal de best verkopende console van dit decennium waarschijnlijk tussen Microsoft en Sony gaan met de volgende generatie.