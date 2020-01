Ontwikkelaar nDreams was vroeger verantwoordelijk voor de ontwikkeling van PlayStation Home, wat ze jarenlang gedaan hebben. Na het sluiten van deze sociale omgeving is de ontwikkelaar zich gaan richten op virtual reality games en inmiddels hebben ze er verscheidene uitgebracht.

Die zijn als bundel te koop en het gaat dan om de titels The Assembly, Perfect, Bloody Zombies en Shooty Fruity. Om de bundel nog een keer onder de aandacht te brengen hebben ze een trailer uitgebracht die alle games even laat zien, zie hieronder.

De bundel is vrij prijzig, gezien de normale adviesprijs op €54,99 staat, maar weet dat de bundel geregeld in de aanbieding is.