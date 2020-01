Rockstar Games is een vrij langzame ontwikkelaar, maar wat ze uitbrengen staat altijd gelijk aan kwaliteit. Desalniettemin begint het zo langzamerhand wel tijd te worden voor een nieuwe aankondiging, het is immers al ruim een jaar stil rondom de ontwikkelaar die ongetwijfeld al volop bezig is met een nieuwe game.

Wat gaat de volgende game worden? Het kan haast niet anders dan dat het Grand Theft Auto VI betreft en het bestaan ervan lijkt nu op een vrij ongebruikelijke manier ‘bevestigd’ te zijn. Via belastingformulieren die Rockstar in het Verenigd Koninkrijk heeft ingediend, valt op te maken dat ze aan een nieuw deel werken.

Rockstar maakt gebruik van belastingvoordelen omtrent games in het Verenigd Koninkrijk, wat daar wettelijk gezien een regeling is. Ze hebben via hun laatste aangifte veel teruggekregen, omdat ze werken aan een project dat ‘cultureel Brits’ is. De GTA-franchise kent van oorsprong veel Engelse ontwikkelaars en daarom is het belastingvoordeel aan de ontwikkelaar toegekend.

Rockstar maakte eerder gebruik van deze regeling en deed dat enkel met GTA V en Red Dead Redemption 2, voor andere releases niet. Rockstar kennende komen ze echter niet nu al met een Red Dead opvolger, dus dan blijft GTA VI automatisch over. Tenzij ze met een compleet nieuw IP bezig zijn.

Volgens GamesRadar – die dit opmerkte – zou het gaan om GTA VI, die Rockstar nu onbedoeld min of meer via de belastingformulieren bevestigd heeft. Mocht Rockstar met een nieuwe GTA bezig zijn dan zullen we wellicht eind dit jaar of anders volgend jaar meer horen.