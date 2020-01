Elektronicaketen MediaMarkt heeft laten weten eind januari weer een BTW weg ermee actie te gaan starten. Het gaat om de data van donderdag 23 tot en met zondag 26 januari 2020. Gedurende deze periode betaald MediaMarkt de BTW van de klant wat neerkomt op een effectieve korting van 17,36%. Hier zitten alleen nog wel de nodige haken en ogen aan, want de korting geldt niet op alles en bepaalde merken zoals Sonos en Apple zijn zelfs helemaal uitgesloten.

Voor gamers is de actie dan ook alleen interessant als zij op zoek zijn naar een nieuwe TV, soundbar of andere randapparatuur die scherp is afgeprijsd. Consoles, games, films, muziek, boeken en software zijn namelijk ook uitgesloten van deelname. Door al deze uitsluitingen heeft de MediaMarkt actie de afgelopen jaren dan ook veel populariteit verloren en echt hele scherpe details zijn er nog zelden te vinden.

Toch blijft de BTW-actie altijd een leuk moment om even te kijken of je niet net die ene parel weet te vinden in een zee van aanbiedingen. Benieuwd naar de aanbiedingen? Houd dan deze pagina in de gaten.