Ter promotie van de PlayStation 4 in combinatie met voornamelijk aankomende titels, heeft Sony een nieuwe commercial uitgebracht. Die laat beelden van Death Stranding, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima en meer zien, met als conclusie dat de PlayStation 4 dé console is om op te gamen.

Een kort maar krachtige commercial die dankzij de mooie beelden zeker even de moeite waard is om te checken.