Shenmue III heeft vandaag z’n eerste uitbreiding ontvangen en samen met die release heeft de ontwikkelaar een nieuwe update voor de game uitgebracht. Het betreft hier update 1.04 en die komt met een aantal bug fixes en verbeteringen.

Eén van de meest fijne features is de mogelijkheid om gesprekken over te slaan. Dit kan van pas komen als je wat haastig bent of de game voornamelijk voor de gameplay speelt in plaats van het verhaal. Bijvoorbeeld in een tweede playthrough.

Hieronder alle details die met update 1.04 gemoeid zijn.