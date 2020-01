Het is geen geheim dat Sony kijkt naar toekomstige PlayStation VR headsets, zo werd dat eerder al bevestigd door de elektronicagigant. Daarbij werd in interviews aangegeven dat een nieuw (next-gen) model pas later zou verschijnen, aangezien Sony consumenten met de release van de PlayStation 5 niet té veel in de kosten wil jagen.

Een nieuw financieel rapport van VR-ontwikkelaar VR Education geeft echter aan dat we dit jaar een nieuw model mogen verwachten. Zo staat in het rapport te lezen dat Sony in 2020 de PlayStation 5 uitbrengt samen met een nieuwe versie van PlayStation VR. Of het hier dan om een derde versie gaat of een nieuw model, dat wordt niet duidelijk.

Op dit moment is de tweede versie van PlayStation VR verkrijgbaar, die wat verbeteringen qua design kent ten opzichte van het eerste model. Als Sony dit jaar alsnog met een nieuw model komt, dan kan dat dus een derde versie zijn. Tenzij Sony alsnog met een nieuwe generatie headset komt, dan zouden ze afwijken van hun eerdere uitspraken.

Beschik je over PlayStation VR, maak je dan geen zorgen. Je huidige headset, zowel het eerste als het tweede model, zullen met de PlayStation 5 werken.