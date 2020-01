Trials of Mana is al even in ontwikkeling en staat gepland voor 24 april later dit jaar. Na geruime tijd van stilte hebben we nu weer wat om te laten zien, want Square Enix heeft een nieuwe trailer uitgebracht.

In deze trailer worden twee personages voorgesteld van de speelbare cast die uit zes unieke helden bestaat. De eerste is Hawkeye, een ontspannen en charmante jongeman uit het woestijnfort van Nevarl, het thuis van een gilde van nobele dieven. De tweede is Riesz, een jonge prinses uit het bergachtige koninkrijk Laurent en kapitein van de beroemde Amazon guard, met een ijzeren wil en vriendelijk hart.