In Japan zijn er sinds 1988 verschillende games voor verschillende platformen verschenen van de anime Captain Tsubasa, waaronder de NES, Super NES en PlayStation 2. Nu is er een nieuw deel onderweg voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc en die komt ook naar het Westen. Dit nieuwe deel heet: Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

De Captain Tsubasa-anime gaat over voetbal en het zal je daarom vast niet verrassen dat de nieuwe game ook over deze sport gaat. Het gaat er wel iets anders aan toe dan gebruikelijk, want spelers hebben de mogelijkheid om speciale en uiterst krachtige technieken te gebruiken voor zowel de aanval als verdediging. Het nieuwe deel zal niet alleen een story modus hebben, ook zullen er een versus modus en een online versus modus aanwezig zijn.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions zal dit jaar uitkomen, maar wanneer precies is nog niet bekend. Er is verder nog een aankondigingstrailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.