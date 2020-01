Gisteren konden jullie op PSX-Sense lezen dat er een klein aantal seconden aan gameplaybeelden was uitgelekt van de aankomende PlayStation 5-titel Godfall. Deze beelden waren afkomstig uit een trailer en die is nu ook gelekt. Je kan de trailer in kwestie hieronder checken.

De volledige trailer van Godfall zit vol actie en laat vooral veel vechtscènes zien. Het maakt dus niet duidelijk wat we kunnen verwachten van het RPG-element van de game. We mogen natuurlijk niet klagen, want we krijgen in ieder geval wel een vroege blik op Godfall.