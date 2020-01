Het was nog niet bekend wanneer SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated zou uitkomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Dankzij een infographic van Nintendo weten we wanneer de game zal verschijnen.

Normaliter laat de uitgever weten wat de releasedatum is, maar nu lijkt het erop dat Nintendo dat per ongeluk doet. De infographic toont aankomende Nintendo Switch releases en daarbij wordt ook de releasedatum van SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated gemeld.

Daarmee weten we dat de game op 22 mei zal verschijnen. Het gaat dus om de Switch-versie, maar het moet wel heel raar lopen als deze datum niet ook voor de PlayStation 4-versie geldt.