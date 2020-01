Control was afgelopen jaar één van onze best beoordeelde titels en ook onder de critici wist Remedy’s actiegame goed te scoren. Onder de scenarioschrijvers is Control zeker niet onopgemerkt gebleven, want Gary Whitta – de schrijver van onder andere Rogue One: A Star Wars Story – heeft via een bericht op Twitter aangegeven dat hij graag aan een verfilming van Control zou willen werken.

Dit is natuurlijk geen daadwerkelijke bevestiging dat er ook echt een film van Control in de maak is, maar een eventuele verfilming zou zeker interessant zijn. Met Quantum Break heeft Remedy Entertainment namelijk al eerder geprobeerd om de grenzen tussen films en games te vervagen en dat was niet geheel zonder resultaat.

Misschien dat Whitta binnenkort een uitnodiging krijgt naar Sam Lake’s geheime schrijfkamer, waar hij op dit moment aan een nieuwe game werkt… Thomas Puha, communications director bij Remedy, reageerde overigens op Whitta’s bericht met de woorden ‘let’s talk’ en nadien is de conversatie op Twitter achter de schermen verder gegaan.