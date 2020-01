Cyberpunk 2077 is ongetwijfeld één van de meest langverwachte titels van deze generatie. Toen ontwikkelaar CD Projekt RED vorige week met het bericht kwam dat ze de RPG hebben uitgesteld naar september, was de teleurstelling haast te proeven. Als het gaat om merchandise, hoeven we echter niks te vrezen.

Via Twitter heeft merchandise meester Funko namelijk een vijftal Cyberpunk 2077 Funko Pop figures aangekondigd. Op de afbeeldingen zien we een aantal varianten op Johnny Silverhand, een mannelijke en vrouwelijke V én een personage dat we nog niet eerder hebben gezien: Takemura.

Gezien er van Takemura dus een Funko figurine onderweg is, mogen we ervan uitgaan dat dit een belangrijk personage is voor het verhaal van Cyberpunk 2077. Helaas zullen we moeten wachten tot september om te ontdekken wie deze mysterieuze man precies is.