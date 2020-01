Ook dit jaar zullen de beste Rainbow Six Siege teams het weer tegen elkaar gaan opnemen en dat doen ze vanaf 7 februari tot en met 16 februari in Montréal. De uiteindelijke finalisten zullen op de Six Invitational in het weekend van 16 februari gaan strijden om de titel wereldkampioen.

Tevens zal Ubisoft tijdens de Six Invitational de plannen voor Rainbow Six Siege Year 5 bekendmaken waar ze gelijk het een en ander van zullen gaan laten zien. Het kampioenschap kent een prijzenpot van $3.000.000,- en vanzelfsprekend zullen de gevechten weer wereldwijd te volgen zijn via streams.

De 16 teams die zullen deelnemen aan Six Invitational zijn de onderstaande: