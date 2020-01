Vorige week doken er een aantal geruchten op die ons er op wezen dat niet alleen Horizon: Zero Dawn, maar ook Dreams mogelijk een pc-versie zal krijgen. Nu mag ook The Last of Us: Part II zich bij dat lijstje voegen. Een vacature bij Naughty Dog vraagt namelijk om een aantal specifieke vaardigheden die weinig met het PlayStation 4 of PlayStation 5 platform te maken hebben.

Zo is één van de vereisten dat je als ‘Graphics Programmer’ niet alleen verstand hebt van AMD architectuur en Vulkan API’s, ook vragen ze om ervaring met DirectX12 en de NVIDIA CUDA architectuur. Die eerste twee zijn logisch, gezien zowel de PlayStation 4 als de aankomende PlayStation 5 gebruik maken van custom AMD hardware en de Vulkan API is ook bruikbaar op de PlayStation 4.

De vraag naar met name DirectX12 kennis is bijzonder te noemen, gezien dit Microsofts eigen verzameling aan grafische API’s is die niet beschikbaar zijn voor PlayStation platformen, wat wijst naar een eventuele pc-versie die in ontwikkeling is of gaat.

Al met al zijn dit wel een aantal opmerkelijke geruchten en dat vrij snel achter elkaar. We zullen de aankondigingen moeten afwachten, maar het ziet er naar uit dat Sony met hele interessante ontwikkelingen bezig is.