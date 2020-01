Ontwikkelaar thatgamecompany, bekend van de unieke en vooral sfeervolle titels Flower en Journey, is hier opnieuw om ons met een nieuwe creatieve titel te verblijden. Sky: Children of Light doet onder PlayStationgebruikers misschien nog geen belletje rinkelen, maar deze titel is intussen al even uit voor zowel pc als iOS. Initiële reviews van de game waren vooral positief, dus als je graag eens wilt ontdekken wat er dan zo speciaal aan deze titel is, maar je wil dit op je vertrouwde PS4 doen: geen zorgen! Creative director Jenova Chen onthulde namelijk in een interview met MCV het volgende:

“[O]ur game runs on iPad, on PC, it will run on console in the future. Android [should come] within a month. In the future, it’s going to cross all platforms. And whether you have PlayStation or Switch we will support crossplay.”

Dat de game naar zowel de PS4 als Switch komt is leuk, dat de beide consoles cross-play krijgen is uiteraard nog leuker. Zeker als je weet dat Sky: Children of Light, een beetje zoals Journey, nadruk zal leggen op het samen ontdekken van de wereld en het maken van connecties. Sky zou zelfs nog meer nadruk leggen op het multiplayer-aspect dan Journey deed, bijvoorbeeld door middel van een chatsysteem.

Een concrete releasedatum is er momenteel nog niet, maar in afwachting kan je alvast genieten van de onderstaande trailer: