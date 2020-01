Nog niet zo lang geleden in ons eigen sterrenstelsel werd aangekondigd dat Star Wars Battlefront II Rise of Skywalker content zou krijgen. Goed nieuws, want the Force heeft er nu echter voor gezorgd dat dit niet de enige content is die we deze maand krijgen. The Force neemt hier de vorm aan van community lead Ben Walke die het nieuws op zijn Twitter aankondigde.

Meest opvallend is uiteraard de toevoeging van BB8 en diens kwaadaardige BB9-E tegenhanger. Deze droids zijn uiteraard een stuk kleiner dan de gemiddelde stormtrooper, dus bereid je maar alvast voor om veel te rollen! De volledige release notes volgen op een latere datum, maar we houden jullie hiervan zeker op de hoogte.