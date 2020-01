Wie na het zien van de talloze trailers die de laatste tijd uitkwamen nog steeds vindt dat er te weinig personages in One Piece: Pirate Warriors 4 zitten: niet getreurd! Door middel van een optionele Character Pass kan je immers nog negen extra personages tot je beschikking krijgen. Daarnaast geeft het aanschaffen van de Character Pass je de Charlotte Katakuri Early Unlock bonus er nog eens bovenop. Deze pas zit trouwens inbegrepen in de Deluxe Edition van de game, die normaal nog extra content zou moeten krijgen maar momenteel nog niet bevestigd is.

Verder heeft Bandai Namco nog enkele pre-order beloningen vrijgegeven. Het gaat hier om de volgende beloningen:

Dynasty Warriors Law Costume

Dynasty Warriors Hancock Costume

Vinsmoke Brothers Early Unlock

De twee kostuums kan je hieronder checken. One Piece: Pirate Warriors 4 is bij ons in de winkels te vinden vanaf 27 maart 2020.