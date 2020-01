Gisteren verliep het embargo voor DOOM Eternal en dat betekent niet alleen dat je bij ons een hands-on kunt lezen, maar we hebben ook nog een lading gameplay voor je. Er mocht namelijk gecaptured worden tijdens het spelen en dat levert dus aardig wat beelden op.

We hebben op YouTube de beste clips voor je uitgezocht en hieronder check je een brede variatie aan gameplay. Let wel, de hands-on sessie beperkte zich tot de eerste drie uur van de game dus het kan zijn dat je sommige levels meerdere malen voorbij ziet komen in onderstaande clips.

DOOM Eternal is verkrijgbaar vanaf 20 maart aanstaande.