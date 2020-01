Deze lente is het weer zo ver, dan komt MLB The Show 20 uit. Wellicht hier in West-Europa niet een hele populaire game, maar in de Verenigde Staten, Australië, Mexico, Dominicaanse Republiek, Canada en nog veel meer landen is het uiterst populair. Vol anticipatie kijken fans uit naar het nieuwe deel, afkomstig van Sony’s eigen studio.

Hieronder check je de allereerste gameplay trailer van de game. Zelf een balletje meppen? Dat duurt gelukkig niet lang meer, vanaf 17 maart is de game verkrijgbaar.