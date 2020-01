Resident Evil VII zette de franchise opnieuw op de kaart en sindsdien heeft Capcom de smaak aardig te pakken. Van het eerste deel is een remake verschenen en vorig jaar ging de uitgever zelfs een stap verder met Resident Evil 2, wat een ongelofelijk goede game bleek te zijn in de vorm van een ‘reimaging’.

Later dit jaar mogen we een remake van Resident Evil 3 verwachten, maar hoe zit het met een geheel nieuw deel in de franchise? Daar zullen we nog wel even op moeten wachten. Althans, als we de woorden van Aesthetic Gamer mogen geloven die wel vaker wat inside informatie deelt.

Resident Evil 8 of VIII bestaat, maar laat nog een paar jaar op zich wachten. In 2016 zou Capcom al aan de ontwikkeling zijn begonnen om dat in 2017 op pauze te zetten, zodat ze zich meer op Resident Evil 2 en extra content voor deel 7 konden richten, wat destijds achter op schema lag.

Uiteindelijk is Resident Evil 8 in de vorm waarin het toen verkeerde geannuleerd en zes tot zeven maanden geleden is Capcom helemaal opnieuw begonnen. Hierdoor laat de nieuwe game nog wel even op zich wachten. Tot die tijd kunnen we ons vermaken met de remakes, maar daar komt na het derde deel ook een einde aan.

Zo zou Capcom geen plannen hebben om Resident Evil 4 van een remake te voorzien, omdat ze zich bezighouden met andere remakes. Na Resident Evil 3 zal het dus even opdrogen wat betreft de franchise. Neem dit alles overigens met een korrel zout, gezien niets bevestigd is door Capcom.