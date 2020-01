CD Projekt RED heeft vorige week kenbaar gemaakt dat ze meer tijd nodig hebben voor Cyberpunk 2077 en daarom werd de game naar september uitgesteld. Specifieke redenen gaf de ontwikkelaar niet over het uitstel, maar de Poolse insider Borys Niespielak – die daar als erg betrouwbaar wordt gezien – heeft meer informatie tot zijn beschikking en deelde dat in een recente podcast.

Het probleem waarmee de game te maken heeft is dat de eerste modellen van de huidige generatie consoles moeite met de game hebben. Met name de Xbox One uit 2013 zou de game niet fatsoenlijk kunnen draaien, met als gevolg een performance die “uiterst onbevredigend” is. Dat is al een tijd aan de orde en als die problemen niet in januari 2020 zouden zijn opgelost, zou nadien uitstel volgen.

Dat is nu een feit en het valt te hopen dat de ontwikkelaar de game alsnog goed speelbaar krijgt op oudere modellen. De PlayStation 4 Pro en Xbox One X worden niet genoemd, dus op die platformen lijkt het vooralsnog wel gewoon goed te gaan. Of dit nieuws klopt is echter afwachten, gezien CD Projekt RED nog niet officieel gereageerd heeft op de laatste geruchten.