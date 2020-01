Het eerste seizoen van The Witcher verscheen afgelopen december op Netflix. De serie is een waar succes gebleken, het Amerikaanse streamingsplatform heeft namelijk de Q4 cijfers van 2019 vrijgegeven, waaruit blijkt dat het duistere fantasie verhaal hard op weg is om de grootste lancering van een televisieserie ooit te worden.

Meer dan 76 miljoen abonnees hebben het eerste seizoen van de serie gekeken, waarop ook een boost volgde in de verkoop van de games en boeken:

‘During December, we also launched The Witcher, which is tracking to be our biggest season one TV series ever. Through its first four weeks of release, 76m member households chose to watch this action-packed fantasy, starring Henry Cavill. As a testament to how our hit content can penetrate the global zeitgeist and influence popular culture, the show’s launch drove up sales of The Witcher books and games around the world, and spawned a viral musical hit.’