Ach, Silent Hills. Na de desastreuze breuk tussen Hideo Kojima en uitgever Konami is er helaas niks meer van gekomen. De Japanse uitgever heeft sindsdien ook niks meer met het IP gedaan, maar mogelijk is de Silent Hill-reeks nog niet verloren. AestheticGamer heeft namelijk op Twitter verteld dat Konami een aantal Silent Hill-games in ontwikkeling heeft.

Volgens de semi-bekende industrie insider heeft Konami zo’n twee jaar geleden contact gezocht met een aantal ontwikkelaars, met de vraag of zij ideeën konden pitchen voor twee nieuwe Silent Hill-titels. Eén van de games zou een soft-reboot van de franchise moeten zijn.

De andere game zou naar verluidt in een Telltale/Until Dawn-achtige stijl zijn, die samen met de reboot kan verschijnen. Meer dan dat weet hij/zij echter ook niet, maar er is wel de verwachting dat één van die games dit jaar nog onthuld gaat worden.

Het zijn in ieder geval erg pikante geruchten, waarvan menig horror-fan mag hopen dat ze waar zijn. Tot Konami met een officiële aankondiging komt, zullen we ze echter naar het land der fabeltjes moeten verwijzen.