Het heeft een tijd geduurd voordat Kingdom Hearts III op de markt verscheen, maar het was het wachten meer dan waard. Square Enix wil de fans nu beter gaan bedienen en wil meer titels binnen deze franchise uitgeven. Ze hebben zodoende een aantal games al op de planning staan.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft laten weten dat niet alleen een team bezig is met een nieuw deel in de hoofdserie, maar dat er ook nog een Kingdom Hearts Union χ-team bezig is met een nieuwe titel. Daarbuiten zijn er nog twee aparte groepen die ieder ook weer bezig zijn met hun eigen Kingdom Hearts-projecten en één van deze games zal zelfs al zeer binnenkort uitkomen.

“While a traditional Kingdom Hearts will take some time, the Kingdom Hearts Union χ team will first be making an unexpected announcement tomorrow. Furthermore, in addition to the Kingdom Hearts III and Kingdom Hearts Union χ teams, two new teams are currently at work, and one of their titles is coming surprisingly soon.”