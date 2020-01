Een van de voordelen die indie-ontwikkelaars hebben is dat zij zelf bepalen wat voor games zij maken. Hierdoor kunnen zij meer originele features in hun games stoppen. Dit is ook het geval met Lost Words, waarin je terecht komt in de fantasiewereld van een jonge schrijver. De game zal in de lente van dit jaar verschijnen voor de PlayStation 4.

Lost Words is een 2D platformer en dat is natuurlijk alles behalve origineel. Wat de game bijzonder maakt is dat er ook gebruik wordt gemaakt van puzzels en die los je op met de woorden die je opschrijft in je dagboek. Hoe dit ongeveer in zijn werk gaat kan je in de onderstaande trailer zien.