Mortal Kombat lijkt sterker dan ooit te zijn. Met de verschijning van het fantastische Mortal Kombat 11 en een nieuwe film, lijkt de toekomst van de franchise uitermate kleurrijk te zijn. Uitgever Warner Bros. zet alles op alles, want er is mogelijk ook een remaster van de eerste drie delen onderweg. Diezelfde remaster werd overigens medio 2019 nog geannuleerd.

Op PEGI – of de Pan European Game Information board – is een keuring verschenen van Mortal Kombat Kollection Online. Volgens de afbeelding hieronder stond de game gepland voor 21 januari, waar natuurlijk niks van gekomen is, maar de pagina is inmiddels wel verwijderd.

De collectie zou de eerste drie games uit de legendarische Mortal Kombat-reeks bevatten en de naam doet vermoeden dat er ook online multiplayer modi aanwezig zijn. Ten slotte zou de game gepland zijn voor een release op de PlayStation 4, Nintendo Switch, pc en Xbox One.