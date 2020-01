Je ziet steeds vaker dat anime en/of manga series de overstap maken naar videogames. De volgende serie die aan de beurt is, is Fairy Tail, die in de lente van dit jaar zal verschijnen.

Er zijn nog niet heel veel details over de game vrijgegeven, maar wat we wel weten is dat Fairy Tail een RPG wordt waar alle bekende personages uit de anime in aanwezig zijn.

Een van de belangrijkste steden uit deze serie is Magnolia en die mag natuurlijk ook niet ontbreken in de game. Hoe deze stad eruitziet kan je alvast hieronder bekijken in een video.