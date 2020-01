Met het aankomende DOOM Eternal gooit ontwikkelaar id Software het over een andere boeg. In Eternal mag je namelijk veel meer content verwachten ten opzichte van het origineel. Zo is de game langer en er zijn meer geheimen, items en andere zaken om te ontdekken. Wij waren ook tevreden bij onze eerste uitgebreide indruk van de game, zoals je kunt lezen in onze preview en nu is het wachten tot de release.

DOOM Eternal bevat dus meer content, maar hoe vertaalt zich dit naar de daadwerkelijke speeltijd? Als we creative director Hugo Martin mogen geloven, staat de game tenminste garant voor 22 uur aan speelplezier. Dit gaf hij aan tijdens een interview met GameSpot en tevens gaf hij nog wat details vrij.

Volgens hem zit er meer content in de eerste paar uur – waar wij mee aan de slag konden – dan in de hele DOOM 2016 game. Ook krijgen spelers op een gegeven moment de vrije hand in hun manier van aanpak, waarbij het gaat om de kwestie van ‘mastery’, aldus Martin. Kortom, de game is groter, beter en spectaculairder.

“The fun is mastering it, because that power fantasy, you’re going to earn that… the game is just going to let you put it on display. The third act of the game is just like, ‘Okay, let’s see how you do.’ It’s Bruce Lee walking into the dojo, just like, ‘I’m going to wreck 30 dudes,’ you know?’”