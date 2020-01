De ontwikkelaar van No Man’s Sky brengt regelmatig updates uit die zowel content met zich meebrengen als zaken verbeteren of aanpassen. Ook nu is er weer een update beschikbaar voor de game, maar het gaat ditmaal om slechts een kleine update.

Hieronder kan je de patch notes bekijken van update 2.26, maar veel stelt het niet voor. Enkele zaken, zoals crashes, glitches en exploits, worden verholpen en ook wordt er gehoor gegeven aan audio en user interface problemen die waren geconstateerd door de community.

Onlangs bracht Hello Games nog de grote Synthesis update uit, waarvan je hier de details kunt vinden.