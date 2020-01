In een nieuwe trailer van NioH 2 komen we meer te weten over het verhaal van de game. Op sierlijke Japanse wijze wordt de game aan je voorgesteld en zoals gewend druipt de kwaliteit zoals alleen Team Ninja dat kan brengen er vanaf.

Het enige opzienbarende zijn de Britse stemacteurs, maar je hebt uiteraard de keuze om dit op Japans te zetten met ondertiteling. Dat laatste is waarschijnlijk een beter idee om de vibe van de game compleet te maken.

Je checkt de trailer hieronder, de game zelf is vanaf 13 maart verkrijgbaar.