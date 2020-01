Aan niche sportgames is geen gebrek en ook vandaag is er weer eentje bijgekomen. Rugby 20 is namelijk verschenen in de PlayStation Store, waarmee je – de naam verraadt het al – Rugby kunt spelen. Om je alvast te tonen wat de Top 14, Pro D2, Gallagher Premiership en Pro 14 allemaal voor je kunnen betekenen, check je de onderstaande launch trailer.

Is je interesse gewekt? Dan kun je Rugby 20 hier in de PlayStation Store aanschaffen.