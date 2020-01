Wil je Death Stranding erg graag spelen, maar was je portemonnee niet toereikend genoeg? Dan is het wellicht interessant om even naar de MediaMarkt website te surfen, gezien de game daar nu in de aanbieding is.

De game tref je overal nog voor de volle pond aan en als er een aanbieding is, dan is het hooguit een tientje korting. De MediaMarkt pakt echter uit, want deze topper van Kojima Productions kun je voor slechts €25,- online bestellen.

Interesse? Dan kan je hier terecht.