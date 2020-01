Capcom kondigde rond de onthulling van Resident Evil 3 een Collector’s Edition aan, maar die was tot op heden enkel in Noord-Amerika te reserveren. We hebben echter goed nieuws voor liefhebbers van de franchise, want deze editie zal ook in Europa verschijnen zo heeft de uitgever aangekondigd.

Het gaat om de Collector’s Edition die hierboven is afgebeeld. Die bestaat uit natuurlijk een exemplaar van de game en tevens zitten er diverse goodies bij, zoals een kaart, figurine, soundtrack en dat alles wordt geleverd in een speciale verpakking.

Deze editie is nog niet bij retailers in de Benelux online verschenen, dus de prijs is even afwachten. Lang zal het vast niet duren, dus blijf het even in de gaten houden om binnenkort een pre-order te kunnen plaatsen als je interesse hebt.