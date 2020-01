Sinds de oprichting van Kojima Productions is de ontwikkelaar alleen maar bezig geweest met Death Stranding, een game die goed is voor zeker 100 uur gameplay. Een grote game, zoals Kojima dat de afgelopen twintig jaar altijd gedaan heeft. Dat hoeft daarentegen niet voor toekomstige games te gelden.

In een interview met Famitsu heeft Kojima aangegeven dat ze daar mogelijk vanaf zullen stappen met toekomstige games. Niet per definitie, maar met het oog op meer projecten. Momenteel heeft de ontwikkelaar een grote game in ontwikkeling, maar tevens wenst Kojima om in de toekomst kleinere en eventueel episodische games te maken.

Nu is die wens nog geen zekerheid, maar daarmee wekt hij wel de indruk dat de studio op langere termijn meer frequent games gaat uitbrengen. De kans is hierbij ook vrij groot dat het nog veel vreemdere games gaan worden, want zowel Kojima als zijn artiest Shinkawa willen graag nog vreemdere games maken dan Death Stranding.

Kojima kennende zal hij ongetwijfeld weer met iets heel aparts op de proppen komen, maar het zal vooralsnog wel even duren voordat er nieuwe games worden aangekondigd.