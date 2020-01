Dragon Ball Z: Kakarot zit zo vol met zijmissies dat het heel goed mogelijk is dat je er een aantal zal missen tijdens je eerste speelbeurt. Wil je de opdrachten die je hebt laten varen alsnog spelen, dan zal je even geduld moeten hebben. Er is namelijk een update onderweg die het mogelijk maakt om gemiste missies alsnog te kunnen spelen.

Voor veel van de zijmissies in Dragon Ball Z: Kakarot geldt dat ze maar voor een bepaalde tijd beschikbaar zijn. Als je verder gaat met het verhaal, dan verdwijnen de meeste. Bandai Namco heeft laten weten dat er een update gemaakt wordt, die het mogelijk maakt om terug in de tijd te gaan. Zo worden zijmissies die verdwenen waren weer speelbaar.