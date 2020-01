Housemarque is al langer druk bezig met Stormdivers, maar de Finse ontwikkelaar heeft nu laten weten dat ze ook bezig zijn met een ander project. Deze game is zo belangrijk, dat ze Stormdivers even laten liggen om zich volledig te kunnen focussen op deze nieuwe titel.

“So now we are focused on delivering our most ambitious and biggest game to date, putting every other project on hold, including the development of Stormdivers. It is great that the whole company can come together to deliver this game, which will define the next evolution of Housemarque.”