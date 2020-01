Bloober Team heeft een teaser video vrijgegeven van een nieuwe game, genaamd ‘Incoming Call’. De beelden laten niet heel erg veel zien, maar de informatie die wordt gegeven doet vermoeden dat het gaat om een vervolg op Observer.

Buiten de video is er ook een tweet de wereld ingestuurd en die is vergezeld van de hashtags: ‘cyberpunk’ en ‘horror game’. In de binaire code die boven het logo in de video staat, is te lezen: “Daniel, are you there?”.

Bloober Team was verantwoordelijk voor het in 2017 uitgegeven Observer en dit was een cyberpunk horrorgame. Het hoofdpersonage in die game was Daniel Lazarski, wat de cirkel weer rond maakt en de vermoedens rondom een opvolger versterkt.