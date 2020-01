Gisteren kon je bij ons al de nieuwe trailer van NioH 2 bewonderen, waarin meer van het verhaal bekend werd. Echter stopt het verhaal daar niet, want Team Ninja heeft bekendgemaakt dat er downloadbare content op de planning staat voor na de release.

Zoals ook bij het origineel het geval was, zal de opvolger heel wat DLC krijgen die zowel los als in Season Pass formaat uitgebracht wordt. Er staan drie uitbreidingen op de agenda, waarin drie nieuwe verhalen verteld zullen worden die voorafgaand aan de gebeurtenissen in NioH 2 plaatsvinden. Je zult hier heel wat uurtjes mee zoet zijn en je mag naast extra verhaalmissies ook nieuwe personages, wapens en aanvallen verwachten.

De Season Pass los zal €24,99 kosten, maar koop je die in combinatie met de game door middel van de Special Edition (fysiek) of de Digital Deluxe Edition (digitaal), dan betaal je €89,99 en krijg je er heel wat digitale extra’s bij. In het geval van de Special Edition zit er ook nog een gave steelcase bij inbegrepen.