Dawn of Fear is een door de jaren ’90 geïnspireerde horrorgame, waarin een familiedrama een gezin uit elkaar drijft. Vader en stiefbroer komen te overlijden en stiefmoeder belandt in een psychiatrische instelling, echt gezellig is het dus niet.

Max, die als enige met een fatsoenlijke geestelijke gezondheid overblijft, keert na een overlijdensbrief van zijn stiefmoeder terug naar het ouderlijk huis. Hier blijkt heel wat mis te zijn en of hij aan de waanzin kan ontsnappen is nog maar de vraag.

Een beetje sfeer proeven doe je door de trailer hieronder te bekijken. De game is te downloaden vanuit de PlayStation Store vanaf 3 februari.