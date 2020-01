De game Descenders verscheen in 2018 voor de Xbox One en een jaar later ook voor de pc, maar een PS4-release bleef uit. De game werd positief ontvangen – ondanks de beperkte hoeveelheid reviews – en dus is het zeker welkom op ‘onze’ console. Dat gaat dit jaar gebeuren, zo heeft de ontwikkelaar laten weten. Een specifieke datum is helaas nog niet genoemd, maar de game wordt in de lente verwacht.

In Descenders draait het allemaal om jouw mountainbike, hoge snelheid en gekke stunts. Je hebt diverse landschappen waar je helemaal los op kunt gaan met je fiets alwaar je je tegenstanders flink stof kunt laten happen.

Wat de prijs van Descenders zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de game zowel fysiek als digitaal voor de PS4 zal verschijnen. Een leuk gegeven is overigens dat de game van Nederlandse bodem komt en wel van de studio RageSquid.

Voor een eerste indruk van de game kan je hieronder een trailer bekijken.