Respawn Entertainment heeft aangekondigd dat het vierde Apex Legends seizoen een nieuwe hero zal introduceren. Deze hero heet Forge en komt samen met een nieuw wapen, gameplay tweaks en meer. Seizoen 4 gaat ‘Assimilation’ heten en zal op de World’s Edge map plaatsvinden dat toegevoegd werd in seizoen 3. Er zullen wat wijzigingen aangebracht worden op de map, maar het is nog onduidelijk op wat voor manier Respawn dat zal doen.

Dan de hero, zijn naam is dus Forge en hij is een Hyperfighting Federation champion en dat betekent in principe gewoon dat hij een MMA-beest is. Hij is vooral getraind op zijn mêlee en is voorzien van Shatter Gauntlets en hij heeft een in-game sponsor, namelijk Hammond Robotics.

Deze sponsor is vast wel bekend bij Titanfall-spelers, maar wat het precies zal betekenen voor hem in Apex Legends is nog onduidelijk. Het nieuwe wapen is de Sentinel, een high-damage bolt-action sniper rifle.

Uitgebreide details en gameplay laten nog even op zich wachten, maar deze eerste info is gisteren tijdens een dev stream naar buiten gekomen. Het nieuwe seizoen gaat van start op 4 februari aanstaande.