De remakes van de eerste drie Spyro the Dragon games waren een succesvolle onderneming voor Toys for Bob en Activision. De games werden goed ontvangen en ook verkocht de bundel prima. Met deze herintroductie van de paarse draak is het wellicht een kwestie van tijd tot we meer gaan zien en een nieuw gerucht gooit nu olie op het vuur.

Op Reddit is een bericht verschenen met wat informatie over een nieuwe Spyro game. Zo zou de genoemde ontwikkelaar voor deze titel verantwoordelijk zijn en de officiële onthulling zal plaatsvinden bij het PlayStation 5 aankondigingsevenement. De game zal moeten verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch en pc en dat in het tweede kwartaal van 2021.

Momenteel heeft de game nog geen titel en Spyro zal wat ouder zijn dan hij was in de eerdere games, tevens worden er rpg-elementen aan de game toegevoegd. Denk aan mogelijkheden om het bereik van je vuurspuwer te upgraden, alsook de duur van het glijden door de lucht, hogere snelheid bij het chargen en meer.

De moeilijkheidsgraad zou eveneens toenemen en Spyro krijgt meer ademopties, zoals ijs, gif en bliksem. Toch zal de gameplay wel gelijk moeten blijven aan het originele concept, maar dan met nog meer werelden om te verkennen. Tevens worden er nieuwe personages geïntroduceerd naast dat bekende figuren terugkeren, zoals Sparx, Moneybags en de Professor. Hunter, Elora en Bianca keren niet terug.

Als laatste details kunnen we nog melden dat er een nieuwe draak geïntroduceerd wordt die Mixie heet, deze draak zal speelbaar zijn naast Sparx. Het doel in de game is om 300 oude diamanten te zoeken in de verschillende werelden en dat alles zul je kunnen beleven in 4K op een framerate van 60 frames per seconde.

Geen van deze details zijn echter te verifiëren, dus neem het met een kilo zout vooralsnog. Desalniettemin zou een nieuwe Spyro zeker welkom zijn, nietwaar?