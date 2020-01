Op 28 januari verschijnt er een nieuwe update voor Need for Speed: Heat en Ghost Games heeft nu de details van die update bekendgemaakt. Een van de belangrijkste features is dat de game ondersteuning krijgt voor stuurwielen en dat zijn de onderstaande.

Al deze stuurwielen zullen gegarandeerd met de game werken, maar de ontwikkelaar stipt aan dat er een goede kans is dat andere – niet genoemde stuurwielen – ook prima kunnen functioneren.

Thrustmaster T300RS (PS4, PC)

Thrustmaster TX (Xbox, PC)

Thrustmaster T150 (PS4, PC)

Thrustmaster TMX (Xbox, PC)

Logitech G29 (PS4, PC)

Logitech G920 (Xbox, PC)

Fanatec CSL Elite Racing Wheel (PS4, PC, XB1)

Verder zal de ‘chat wheel’ geïntroduceerd worden waarmee je berichten op gemakkelijke wijze naar crewleden kunt sturen. Dit systeem is gebaseerd op het emote systeem van Need for Speed: Payback, dus dat zal spelers vast bekend voorkomen.

Als betaalde feature kunnen spelers na 28 januari de ‘Keys to the Map’ optie kopen, waarmee gelijk alle geheimen op de kaart onthuld worden. Denk dan aan collectables, activiteiten, benzinestations en meer. Tevens krijg je dan direct toegang tot alle safehouses, behalve degene die je vrijspeelt via het verhaal.

Verder worden er nog wat zaken aan de hand van feedback aangepast. Zo zal je auto van schade ontdaan worden als je door een benzinestation heenrijdt. Daarnaast zul je nu een andere handeling moeten verrichten om je garage weer te betreden, gezien dat met de huidige instelling bij handmatig schakelen onbedoeld ook gebeurt.

Na januari zal er nog een update verschijnen en die zal onder andere nieuwe auto’s naar de game brengen.